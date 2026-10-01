FGR Investiga Muerte de 3 Recién Nacidos en Centro Médico Nacional del IMSS en Jalisco

La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que la FGR investiga la muerte de tres bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Las muertes están vinculadas con brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

En el comunicado conjunto se señaló que tanto el IMSS como Salud “colaboran plenamente” con la Fiscalía y “a la que proporcionarán toda la información que les sea requerida”.

Además, el IMSS indicó que ya hay una investigación en curso que involucra a especialistas sobre el origen del brote. “Actualmente, un equipo nacional de especialistas realiza una revisión integral de la unidad, con la participación de expertos externos”, se lee en el comunicado. Y añaden:

“Cada caso se analiza en su contexto clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas y determinar las acciones correspondientes, conforme al Lineamiento para la Atención Integral de Brotes Hospitalarios por Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) del IMSS”.

Las instituciones también señalaron que, “por tratarse de una investigación en curso que involucra a menores de edad”, por el momento no harán públicos detalles de los tres casos que pudieran afectar las investigaciones o vulnerar la privacidad de las familias involucradas.

Este caso llega días después de que se diera a conocer la muerte cinco menores en el área de cuidados intensivos neonatales en el Hospital General de Zona del IMSS en Durango. También en aquel caso estuvo involucrada la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Este patógeno está presente de forma natural en las heces fecales y se le considera inofensivo para las personas sanas. No obstante, suele causar infecciones severas y resistentes a los antibióticos en entornos hospitalarios, especialmente en pacientes que emplean ventiladores o catéteres.

En el caso del brote ocurrido en Durango, se han presentado cinco denuncias formales por homicidio culposo con responsabilidad médica.

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