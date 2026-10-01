Salud

FGR Investiga Muerte de 3 Recién Nacidos en Centro Médico Nacional del IMSS en Jalisco

La Secretaría de Salud y el IMSS informaron que se investiga la muerte de tres bebés en el Centro Médico Nacional de Occidente

Edificio de la Fiscalía General de la República.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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