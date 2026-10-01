Una mujer de 54 años, identificada como Juana María 'N', falleció en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, luego de permanecer hospitalizada durante varios días.

De acuerdo con la información proporcionada, la paciente había sido ingresada al nosocomio desde el pasado 20 de septiembre, debido a complicaciones relacionadas con la ingesta de sustancias.

Según los datos disponibles, dichos productos eran utilizados por la mujer con la intención de bajar de peso. Sin embargo, no se precisó cuál era la composición de la sustancia ni las cantidades que habría ingerido.

La paciente permaneció bajo atención médica y, pese a los cuidados recibidos, falleció durante la mañana de este miércoles. Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre el deceso para realizar las diligencias correspondientes.