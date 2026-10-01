Seguridad

Muere Mujer al Ingerir Sustancia para Bajar de Peso en Saltillo, Coahuila

La víctima había sido ingresada al nosocomio del hospital luego de presentar complicaciones de salud

Muere Mujer al Ingerir Sustancias para Bajar de Peso en Saltillo, CoahuilaLa mujer falleció luego de permanecer hospitalizada en la Clínica 2 del IMSS Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+