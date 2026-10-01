Seguridad

Edomex Encabeza la Lista de Entidades con Más Casos de Desplazamiento Forzado por Violencia

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares registraron al menos una persona que sufrió desplazamiento forzado por violencia

Mujeres desplazadas por violencia. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoMujeres desplazadas por violencia. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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