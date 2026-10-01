Muere Menor de 14 Años tras Accidente de Motocicleta en San Pedro, Coahuila

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna II, confirmó la muerte de Kevin, un menor de 14 años que sufrió un accidente en el ejido Nilo, en el municipio de San Pedro, Coahuila.

El accidente se habría registrado el pasado 23 de septiembre, cuando el menor viajaba junto con un acompañante a bordo de una motocicleta y ambos cayeron a un canal.

Iván García, delegado de la Fiscalía, informó que Kevin presentó traumatismo craneoencefálico y fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Torreón, donde recibió atención médica.

El funcionario indicó que las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, se está a la espera de los resultados de la necropsia de ley para establecer las causas del fallecimiento.

De igual manera, se realiza una inspección en la zona del accidente con el objetivo de localizar posibles cámaras de videovigilancia que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Finalmente, la Fiscalía señaló que la motocicleta presenta daños compatibles con una caída; sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación mientras continúan las diligencias.