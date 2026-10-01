Accidentes

Muere Menor de 14 Años tras Accidente de Motocicleta en San Pedro, Coahuila

El adolescente sufrió un traumatismo craneoncefálico y fue trasladado a la clínica 16 del IMSS en Torreón

Muere Menor de 14 Años tras Accidente de Motocicleta en San Pedro, CoahuilaEl accidente se habría registrado cuando presuntamente el menor cayó a un canal mientras viajaba en motocicleta. Foto: Archivo N+

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