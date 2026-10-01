Accidentes

Colapsa Techo de Oficina en Corredor Industrial de Cuautlancingo, Puebla

De acuerdo con las autoridades, el plafón se derrumbó por la acumulación de agua y granizo en el complejo ubicado en La Trinidad Sanctorum

Colapso Techo Oficina Corredor Industrial La Trinidad Sanctorum Cuautlancingo PueblaAutoridades atendieron el incidente y retiraron el plafón derrumbado. Foto: X @PCGobPue

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Atención en Puebla: el techo de una oficina en La Trinidad Sanctorum colapsó. Las lluvias y granizo dañaron la estructura. Conoce las medidas de Protección Civil.

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