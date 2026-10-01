Colapsa Techo de Oficina en Corredor Industrial de Cuautlancingo, Puebla

El techo de la oficina de una empresa colapsó en inmediaciones de un corredor industrial ubicado en La Trinidad Sanctorum, junta auxiliar del municipio poblana de Cuautlancingo.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla en coordinación con cuerpos de emergencias municipales realizaron inspecciones en el lugar de los hechos para mitigar riesgos.

De acuerdo con las autoridades, la afectación del 50 por ciento del plafón se originó por la acumulación de agua y granizo de días anteriores que dañó la canaleta pluvial, provocando el derrumbe.

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Asimismo se confirmó que el inmueble cuenta con su Programa Interno de Protección Civil y dictámenes vigentes, por lo que el responsable gestionará la reparación con su aseguradora.

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En otro caso, las fuertes lluvias ocurridas durante las últimas horas han causado estragos en caminos del estado de Puebla, tal y como ocurrió sobre la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza.

Usuarios de redes sociales han reportado que en este tramo carretero, a la altura del kilómetro 219 los carriles se encuentran dañados debido al desbordamiento de un cuerpo de agua que atraviesa la arteria vial.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles 30 de septiembre de 2026 que debido a las fuertes precipitaciones una barrera de contención terminó rota en el carril que dirige hacia la caseta de cobro de Esperanza.

Con información de N+

GMAZ