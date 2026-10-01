Accidentes

Choque entre Unidad de Transporte Público y Vehículo Deja Una Lesionada en Puebla

El accidente tuvo lugar en el Centro Histórico de la capital poblana, lugar al que llegaron los cuerpos de emergencias para mitigar riesgos

Accidente Choque Unidad Transporte Público Vehículo Mujer Lesionada Centro Histórico PueblaLa mujer fue atendida en inmediaciones del Centro Histórico de la capital poblana. Foto: X @PCGobPue

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Choque en Puebla moviliza a cuerpos de emergencia: una mujer resultó lesionada en el Centro Histórico. Descubre cómo se gestionó el riesgo en la zona.

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