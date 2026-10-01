Choque entre Unidad de Transporte Público y Vehículo Deja Una Lesionada en Puebla

Una unidad de transporte público chocó contra un vehículo particular en calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla movilizando hasta el lugar de los hechos a los cuerpos de emergencias.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado llegaron a la zona del accidente donde atendieron a una mujer que resultó lesionada.

Tras brindarle atención médica a la persona afectada, se determinó que presentaba diversos golpes derivados del impacto. Sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Los cuerpos de emergencias se encargaron del retiro de las unidades y la mitigación de riesgos para la población, dejando el lugar del siniestro a cargo de los peritos para determinar responsabilidades.

En otro accidente ocurrido este miércoles una persona perdió la vida sobre la carretera federal Puebla-Huajuapan de León a la altura del municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comerciante Muere Atropellado por Autobús de Pasajeros en Carretera de Puebla

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima intentó cruzar la vialidad sin embargo, fue atropellada por un autobús de pasajeros de la línea Oro. El conductor descendió y se dio a la fuga dejando abandonados a pasajeros, las autoridades lograron asegurar la unidad.

El cuerpo quedó tendido enfrente de un hotel cerca del Mercado de Ganado, la circulación con sentido a Tulcingo fue parcialmente cerrada. Los paramédicos arribaron al lugar pero confirmaron que el hombre quien se dedicaba a vender aguas frescas ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional división Carreteras abanderaron el sitio a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla quienes realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver.

Con información de N+

GMAZ