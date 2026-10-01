Sociedad

¿Cuándo Reabren las Sucursales de Nacional Monte de Piedad tras el Fin de la Huelga?

La institución anunció que la atención presencial regresará después de casi un año de huelga; este día vuelve a abrir sus puertas

Huelga en la sede central del Monte de PiedadLa huelga concluyó este miércoles 30 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro
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