¿Cuándo Reabren las Sucursales de Nacional Monte de Piedad tras el Fin de la Huelga?

Después de casi un año de huelga, Nacional Monte de Piedad y sus trabajadores llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto laboral que mantenía suspendidas las operaciones de sus sucursales en México.

La huelga concluyó este miércoles 30 de septiembre de 2026, luego de que la representación sindical y la institución alcanzaran un acuerdo con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sin embargo, los clientes tendrán que esperar unos días más para volver a recibir atención presencial. Nacional Monte de Piedad informó que sus sucursales reabrirán sus puertas el miércoles 7 de octubre de 2026.

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Las operaciones no se reanudarán inmediatamente después del levantamiento de la huelga, ya que habrá un periodo de preparación antes del regreso de la atención al público.

A partir de esa fecha, los usuarios podrán acudir nuevamente a las sucursales para realizar sus operaciones y dar seguimiento a los trámites relacionados con sus préstamos prendarios.

Con la reanudación de actividades, los clientes podrán retomar los trámites relacionados con sus prendas.

Esto incluye los casos en los que hayan liquidado un préstamo y la entrega de la prenda haya quedado pendiente debido a la suspensión de actividades.

El conflicto laboral se prolongó durante casi un año y mantuvo cerradas las sucursales de la institución en todo el país.

Por ello, la fecha señalada para el regreso de la atención presencial es el miércoles 7 de octubre de 2026, cuando está prevista la reapertura de las sucursales de Nacional Monte de Piedad.

PT