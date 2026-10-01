Reanudarán Clases en 30 Municipios de Jalisco Tras Alejamiento del Huracán Rachel

Miles de estudiantes regresaron este jueves a clases presenciales en los 30 municipios de Jalisco donde las actividades escolares fueron suspendidas de manera preventiva ante las condiciones generadas por el huracán Rachel.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, la reanudación de actividades aplica para todos los niveles educativos: educación básica, media superior y formación docente, tanto en los turnos matutino como vespertino. La medida también contempla a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La suspensión preventiva se implementó debido a las condiciones meteorológicas previstas para distintas regiones de la costa y el sur de Jalisco, como medida para salvaguardar a la comunidad educativa ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Los municipios donde se había interrumpido temporalmente la actividad escolar son Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Purificación, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades estatales y municipales, así como atender las indicaciones de Protección Civil para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares.