Pronóstico del tiempo

Reanudarán Clases en 30 Municipios de Jalisco Tras Alejamiento del Huracán Rachel

Las actividades escolares se mantuvieron suspendidas para algunos municipios del estado de Jalisco

Reanudan clases en JaliscoEstudiantes volverán a clases presenciales. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Clases reanudadas en 30 municipios de Jalisco tras el alejamiento del huracán Rachel

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Reanudarán Clases en 30 Municipios de Jalisco Tras Alejamiento del Huracán Rachel | N+