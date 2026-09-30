Fuerte Trueno Sorprende en CDMX; App lo Registra como Microsismo

Tras la lluvia de este miércoles en la Ciudad de México, usuarios en redes sociales reportaron un trueno que se prolongó por una decena de segundos. El rugido cimbró ventanas y pisos y fue reportado por la app SkyAlert como un microsismo.

A través de X, la aplicación de reportes sísmicos informó: “Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac. Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”.

Advertencia por prolongado trueno en CDMX. Foto: X

Varios usuarios de redes sociales confirmaron que el prolongado trueno se sintió a las 16:56 de la tarde desde la colonia Del Valle hasta la colonia Doctores. Los reportes abarcan las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Cabe señalar que, hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional no ha informado sobre ningún movimiento telúrico de consideración en la Ciudad de México.

EDG