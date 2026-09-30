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Fuerte Trueno Sorprende en CDMX; App lo Registra como Microsismo

En medio de la tormenta de este miércoles en la CDMX, usuario en redes reportaron un trueno que cimbró los pisos y se registró como un microsismo

Trueno sorprende a CDMXCuartoscuro

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