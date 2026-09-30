Fuerte Trueno Sorprende en CDMX; App lo Registra como Microsismo
En medio de la tormenta de este miércoles en la CDMX, usuario en redes reportaron un trueno que cimbró los pisos y se registró como un microsismo
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En medio de la tormenta de este miércoles en la CDMX, usuario en redes reportaron un trueno que cimbró los pisos y se registró como un microsismo
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Tras la lluvia de este miércoles en la Ciudad de México, usuarios en redes sociales reportaron un trueno que se prolongó por una decena de segundos. El rugido cimbró ventanas y pisos y fue reportado por la app SkyAlert como un microsismo.
A través de X, la aplicación de reportes sísmicos informó: “Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac. Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”.
Varios usuarios de redes sociales confirmaron que el prolongado trueno se sintió a las 16:56 de la tarde desde la colonia Del Valle hasta la colonia Doctores. Los reportes abarcan las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.
Cabe señalar que, hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional no ha informado sobre ningún movimiento telúrico de consideración en la Ciudad de México.
EDG