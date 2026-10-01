Protección Civil Alerta por Lluvias y Tormentas en Regiones de Coahuila

Coahuila se mantiene en alerta ante el pronóstico extendido de lluvias que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la subsecretaría de Protección Civil informó que el radar muestra una línea de tormentas en la región norte, sin embargo, también la región sureste presenta formación de nubosidad y tormentas.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por la dependencia, durante la noche de este miércoles la Región Sureste de Coahuila concentra el pronóstico de lluvias más intensas, mientras que también se esperan chubascos y precipitaciones fuertes en las regiones Laguna, Centro-Desierto y Carbonífera.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible formación de granizo. Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

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Se informó que las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad.

La dependencia recomendó evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundables, así como mantenerse alejados de cables caídos, postes y árboles, así como mantenerse informados mediante fuentes oficiales.

Estas condiciones están asociadas al ingreso del Frente Frío 1 al norte de la República Mexicana en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura.