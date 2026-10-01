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Protección Civil Alerta por Lluvias y Tormentas en Regiones de Coahuila

La dependencia recomendó a la población no cruzar arroyos o zonas inundables, además de alejarse de postes y árboles

Protección Civil Alerta por Lluvias y Tormentas en Regiones de CoahuilaLas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Foto: N+

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