Policía del GRT Salva a Niño que Cayó a Alberca en Torreón, Coahuila

Elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) auxiliaron a un menor que cayó a una alberca y permaneció inconsciente durante aproximadamente 30 segundos.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, cuando el abuelo del menor corrió hasta llegar a uno de los filtros de seguridad instalados por el GRT en la entrada de la comunidad El Huarache, donde pidió ayuda luego del incidente.

De inmediato, uno de los elementos de la corporación, identificado como Roberto Sánchez, intervino para brindarle los primeros auxilios al niño. El agente realizó las maniobras correspondientes para reanimarlo y, después de unos momentos, logró que recuperara la respiración.

Tras la intervención, el menor fue valorado para determinar su estado de salud. La rápida respuesta de los elementos permitió actuar durante los primeros momentos de la emergencia.

Los integrantes del Grupo de Reacción Torreón reciben capacitación y cursos de primeros auxilios como parte de su preparación para atender situaciones de emergencia.