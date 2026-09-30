Seguridad

Policía del GRT Salva a Niño que Cayó a Alberca en Torreón, Coahuila

El agente de seguridad realizó maniobras de primeros auxilios y logró reanimar al menor

Policía del GRT Salva a Niño que Cayó a Alberca en Torreón, CoahuilaEl abuelo del niño corrió hasta un filtro de seguridad del GRT ubicado en la entrada de la comunidad del Huarache para que lo auxiliaran. Foto: N+

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