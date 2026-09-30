Vinculan a Proceso a Mujer por Secuestro Agravado y Homicidio en San Quintín, BC

Una mujer identificada como Deyanira ‘N’, de 33 años de edad, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, hecho registrado en el municipio de San Quintín.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la imputada habría participado en la privación ilegal de la libertad de dos personas en octubre de 2021. Posteriormente, una de las víctimas fue asesinada y su cuerpo fue localizado en el sur de la región.

Tras permanecer prófuga de la justicia, su detención se suscitó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Durante la audiencia inicial, un Juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa mientras concluye el plazo fijado para la investigación complementaria.

JMR