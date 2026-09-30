Seguridad

Vinculan a Proceso a Mujer por Secuestro Agravado y Homicidio en San Quintín, BC

La imputada fue capturada en Culiacán, por su presunta participación en la privación de la libertad de dos personas, y el asesinato de una de ellas

Vinculan a Proceso A Mujer por Secuestro Agravado y Homicidio en San Quintín, BCVinculan a Proceso A Mujer por Secuestro Agravado y Homicidio en San Quintín, BC | Foto: FGE

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