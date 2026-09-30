Internacional

Migrante Venezolano Baleado por ICE en Texas Queda en Detención Penal sin Fianza

Enfrenta cargos por presunta agresión, resistencia y obstrucción a la autoridad ante un tribunal de Austin, Texas

Wilber Garcés fue baleado por un agente de ICE el 20 de septiembre de 2026. Foto: ReutersWilber Garcés fue baleado por un agente de ICE el 20 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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