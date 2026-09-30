Migrante Venezolano Baleado por ICE en Texas Queda en Detención Penal sin Fianza

Wilber Garcés, el migrante venezolano que recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Austin, Texas, permanecerá en detención penal sin derecho a fianza, informaron este miércoles sus abogados.

Garcés, de 28 años, tuvo una audiencia inicial este miércoles, un día después de que el Gobierno de Estados Unidos presentara cargos en su contra por presunta agresión a un agente federal y resistencia al arresto. Durante la audiencia, el juez aceptó la solicitud de la fiscalía para mantenerlo privado de la libertad sin fianza.

La fiscalía argumentó que el venezolano representa un riesgo de fuga, motivo por el que el juez determinó mantenerlo detenido.

Tras la audiencia, la abogada defensora Kate Lincoln-Goldfinch acusó al Gobierno de tomar represalias contra personas que cuestionan las acciones de agentes federales. La defensa sostuvo que los cargos forman parte de un patrón de actuación de las autoridades.

Lincoln-Goldfinch y el abogado Danny Woodward también exigieron que el Gobierno proporcione atención médica a Garcés. De acuerdo con sus abogados, el proyectil que recibió durante el incidente permanece alojado en su espalda y no ha sido retirado.

Woodward afirmó que Garcés lleva diez días en condiciones que calificó como deplorables y señaló que corresponde al Gobierno garantizar que reciba la cirugía necesaria para recuperarse.

La defensa indicó que sus objetivos son conseguir la liberación de Garcés, garantizar su atención médica y exigir responsabilidades a los agentes y las agencias involucradas.

El pasado 20 de septiembre, Garcés, quien trabajaba como repartidor de DoorDash, recibió un disparo durante una parada migratoria en el norte de Austin. La secuencia de los hechos presenta versiones distintas entre la acusación del Gobierno y la defensa.

El Gobierno estadounidense presentó cargos penales contra el venezolano por presuntamente agredir y resistirse a un agente federal antes del momento en que recibió el disparo.

Garcés llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.

El venezolano había solicitado asilo, pero, según su abogada, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia después de que no se presentara a una audiencia.

En el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a fiscales federales 274 casos con posibles cargos por agresión, resistencia o interferencia con agentes federales, bajo la sección 111 del título 18 del Código de Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación de la organización independiente Project On Government Oversight, la cifra fue la más alta registrada desde la creación del DHS y aproximadamente duplicó el máximo anterior, registrado en 2019.

Con información de EFE