Así es el Avión de Flydubai que Intentaron Estrellar Este Miércoles Tras un Ataque en Cabina

El avión de Flydubai que este miércoles realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente en la cabina de pilotos es un Boeing 737 MAX 8, cubría la ruta entre Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Tel Aviv, Israel.

Se trata del vuelo FZ1073, que transportaba a cientos de pasajeros. La aeronave fue desviada al Aeropuerto de Tabuk, donde aterrizó después de que se registrara un altercado relacionado con un presunto 'ataque terrorista'.

Tras los hechos, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró: "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo"

Por su parte, durante una rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el incidente ocurrido en el vuelo de Flydubai, el copiloto podría haber sido "quizá un terrorista".

El avión dónde ocurrió el hecho, se trata de un Boeing 737 MAX 8, también denominado Boeing 737-8, y forma parte de la familia de aviones comerciales de un solo pasillo desarrollada por Boeing.

La aeronave tiene una longitud aproximada de 39.5 metros, una envergadura de 35.9 metros y una altura de 12.3 metros.

Dependiendo de la configuración elegida por la aerolínea, el modelo puede transportar hasta 210 pasajeros y alcanzar una autonomía aproximada de 6 mil 480 kilómetros.

Flydubai opera una flota compuesta exclusivamente por aviones Boeing. De acuerdo con información de la propia aerolínea, cuenta con 25 Boeing 737-800, 69 Boeing 737 MAX 8 y cuatro Boeing 737 MAX 9.

Tras el aterrizaje de emergencia, los pasajeros del vuelo FZ1073 permanecieron en Tabuk y posteriormente continuaron su viaje hacia Israel en un avión de reemplazo.

El Aeropuerto de Tabuk confirmó que la aeronave aterrizó a las 9:45 horas, tiempo local, después de solicitar un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, el avión llegó al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Tel Aviv, alrededor de las 18:35 horas, de acuerdo con datos de FlightRadar24.

La aerolínea Flydubai confirmó que ocurrió un altercado en la cabina de mando y señaló que la aeronave fue asegurada por tripulantes de la propia compañía que viajaban a bordo. Después, el avión fue desviado hacia Tabuk.

La compañía indicó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación estaban a salvo, mientras que las causas y motivos del incidente permanecen bajo investigación.

Mientras tanto, la aerolínea emiratí FlyDubai anunció la suspensión de todos sus vuelos hacia y desde Israel mientras se investigan las circunstancias del incidente registrado este día.

"Tras el incidente que involucró al vuelo FZ 1073 el 30 de septiembre, y en coordinación con las autoridades competentes, los vuelos de FlyDubai desde y hacia Israel serán suspendidos mientras continúan las investigaciones", señaló un vocero de la compañía en un comunicado.

PT