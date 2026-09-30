Internacional

Así es el Avión de Flydubai que Intentaron Estrellar Este Miércoles Tras un Ataque en Cabina

El vuelo operaba un Boeing 737 MAX 8 con 174 pasajeros cuando fue desviado a Tabuk, Arabia Saudita

Avión Boeing 737 MAX 8El vuelo FZ1073 de Flydubai es un Boeing 737 MAX 8. Foto: X @flightradar24

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Vuelo FZ1073 de Flydubai desviado a Tabuk por un incidente en cabina. El Boeing 737 MAX 8 aterrizó de emergencia.

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