“Un Terrorista Quería Estrellar Avión”: Piloto y Copiloto de Flydubai Resultan Heridos

Un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que se registró un incidente entre integrantes de la tripulación. El piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras la llegada del avión al aeropuerto de Tabuk.

El aeropuerto de Tabuk recibió una llamada de auxilio del vuelo y activó los protocolos de emergencia para recibir a la aeronave.

Tras los hechos, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró: "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".

El aeropuerto informó que tanto el piloto como el copiloto fueron llevados a un hospital para recibir atención médica.

Fuentes del Ministerio de Transporte de Israel confirmaron que la aeronave que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue desviada hacia Arabia Saudita debido a un altercado ocurrido a bordo.

Medios israelíes señalaron que el incidente involucró una agresión con arma blanca entre miembros de la tripulación.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, señaló que las autoridades de Arabia Saudita detuvieron al copiloto del vuelo de Flydubai. De acuerdo con su declaración, el tripulante atacó con un arma blanca al otro piloto y posteriormente intentó provocar que la aeronave se estrellara.

"El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas".

Por su parte, la aerolínea Flydubai señaló que aún no se han determinado las causas del enfrentamiento registrado en la cabina del vuelo FZ 1073, que cubría la ruta hacia Israel y tuvo que ser desviado para realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La compañía, con sede en Emiratos Árabes Unidos, indicó que el caso permanece bajo investigación formal.

En tanto, los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich exigieron represalias contra el responsable del incidente.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, calificó el episodio como un supuesto intento de atentado y afirmó que varios pasajeros intervinieron para controlar la situación.

El avión de Flydubai llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Tel Aviv.

De acuerdo con los datos de FlightRadar24, la aeronave tocó tierra en Ben Gurion alrededor de las 18:35 horas, tiempo local.

FBPT