Internacional

“Un Terrorista Quería Estrellar Avión”: Piloto y Copiloto de Flydubai Resultan Heridos

El vuelo fue desviado y recibió atención de emergencia en Tabuk, donde los dos integrantes de la tripulación fueron llevados a un hospital

Avión de la compañía FlydubaiUn avión de la compañía Flydubai. Foto: Efe | Archivo

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