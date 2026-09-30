Concluye Operación de EUA y Coalición Internacional Antiyihadista en Irak

El Pentágono informó que Estados Unidos y los miembros de la coalición internacional antiyihadista se retiran de Irak tras 12 años de estar a cargo del combate contra el Estado Islámico (EI) y diversas milicias en la región.

"La responsabilidad principal de abordar los desafíos de seguridad restantes en Irak —incluidos los remanentes del ISIS (Estado Islámico) y las milicias alineadas con Irán que socavan la soberanía iraquí y la estabilidad regional— recae ahora en el Gobierno de Irak", indicó el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

A partir de este 30 de septiembre, la seguridad y el combate contra el terrorismo estará a cargo del gobierno iraquí, que a través de su primer ministro, Alí al Zaidi, señaló que "ha comenzado una nueva etapa".

Este día ha sido declarado oficialmente como el Día de la Soberanía de Irak.

"Ha comenzado una nueva etapa, caracterizada por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y alianzas equilibradas con sus aliados", dijo Al Zaidi durante la ceremonia de despedida de las tropas internacionales en Bagdad, según un comunicado de su oficina.

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Califican de exitosa operación en Irak

No obstante, Estados Unidos "mantiene su compromiso con la lucha antiterrorista y seguirá trabajando con Irak y nuestros socios para garantizar que el ISIS nunca pueda reconstituirse desde territorio iraquí", añade la nota del Pentágono.

Según Parnell, la retirada ordenada de las fuerzas y el equipo de la Coalición de la Base Aérea de Erbil marca la conclusión exitosa de la misión militar Operación Resolución Inherente que derrotó al Estado Islámico (EI) en Irak y que ha durado 12 años.

"Esperamos que las Fuerzas de Seguridad Iraquíes —incluidos los Peshmerga y otras fuerzas de seguridad en la Región del Kurdistán iraquí— lideren el esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de Irak", subraya la nota.

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Retirada acordada en 2024

La retirada de las tropas internacionales que lucharon contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) fue acordada entre Washington y Bagdad en 2024, cuando se estableció un cronograma para la salida paulatina de soldados extranjeros de Irak que culminó definitivamente este 30 de septiembre.

Las fuerzas estadounidenses abandonan nuevamente el país árabe, después de que lideraran la invasión de 2003 para derrocar al dictador Sadam Husein que finalizó con la retirada de tropas en 2011.

Tras esa salida, las tropas norteamericanos regresaron a Irak en 2014 por solicitud del gobierno iraquí para hacer frente al EI, que llegó a ocupar un tercio del territorio en el apogeo de la expansión del autoproclamado "emirato".

Tras anunciar el fin de la misión de la coalición internacional -en la que participaron una treintena de países-, Al Zaidi afirmó que "la cooperación entre fuerzas y naciones amigas ha dado como resultado una victoria sobre uno de los capítulos más oscuros del extremismo y la brutalidad en la historia".

ICM