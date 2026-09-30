Internacional

Concluye Operación de EUA y Coalición Internacional Antiyihadista en Irak

A partir de ahora, el gobierno iraquí será el encargado de la seguridad en el país y en la región; así como la lucha contra los remanentes del EI y milicias alineadas con Irán

Fuerzas de seguridad iraquíes desfilan tras la salida de tropas extranjerasFuerzas de seguridad iraquíes desfilan tras la salida de tropas extranjeras. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+