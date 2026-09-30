Internacional

Altercado con Pilotos Desata Emergencia Durante Vuelo Hacia Israel

Se reportó una disputa en la cabina de la aeronave que fue desviada a Arabia Saudita y el gobierno de Netanyahu desplegó aviones de combate

AviónOficina de Netanyahu declaró que la situación estaba bajo control. Foto: AP.

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