Altercado con Pilotos Desata Emergencia Durante Vuelo Hacia Israel

Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aeronave y que todos los pasajeros a bordo están a salvo.

El avión aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

Según la información de seguimiento de vuelos disponible públicamente, el avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia poco después del despegue.

Un funcionario regional informado sobre el incidente declaró que se produjo una pelea en la cabina de mando en la que, al parecer, participaron los pilotos. El funcionario añadió que aún no estaba claro qué había provocado la riña.

Medios israelíes reportaron que, presuntamente, uno de los pilotos quiso estrellar el avión y fue detenido por su compañero con ayuda de los pasajeros, según testimonios preliminares.

Después del aterrizaje, se confirmó que el piloto y el copiloto del avión se encuentran heridos y fueron hospitalizados.

"Hemos recibido un llamado de auxilio del vuelo de Flydubai para un aterrizaje de emergencia a las 8:44 hora local (5:44 GMT) de la mañana. Declaramos el estado de emergencia tras recibir el aviso. El piloto y el copiloto fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico. Ambos fueron heridos", indicó el aeropuerto de Tabuk, según el medio saudí Al Arabiya.

Un segundo funcionario confirmó que Israel había desplegado aviones de combate ante el temor de un secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido en los últimos días sobre amenazas a la seguridad cada vez más graves, cuya naturaleza no ha sido especificada.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación.

Posteriormente, la oficina de Netanyahu declaró que la situación estaba bajo control y que Israel estaba trabajando para repatriar a los pasajeros.

Asimismo, se informó que la aerolínea envió un segundo avión al aeropuerto de Tabruk para trasladar a los pasajeros hacia Israel.

Los aterrizajes de emergencia por motivos de personal son poco frecuentes, pero no inéditos. En 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras una pelea en la cabina durante un vuelo Ginebra-París, aunque no fue necesario desviarlo y el avión aterrizó según lo previsto.

FlyDubai es la aerolínea filial de bajo coste de Emirates. Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde que ambos países normalizaron sus relaciones en 2020.

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Según Flight Radar, el incidente ocurrió aproximadamente dos horas y media después del despegue.

Según el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un "terrorista" que "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".

Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero mantiene uno de los sistemas de seguridad aeroportuaria más estrictos del mundo. Desde que ambos países normalizaron sus relaciones en 2020, se han registrado vuelos comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de AP

ASJ