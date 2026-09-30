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Rafa Márquez Experimenta Ante Perú y Saca Deslucido Empate; Destaca a los Jóvenes

La Selección Mexicana fue dominante durante el partido, pero careció de profundidad, y logró una igualada más en el segundo encuentro bajo la dirección del "Káiser" de Michoacán

Selección MexicanaEl DT dijo que se atrevió a un 11 de gente joven. Foto: AP.

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