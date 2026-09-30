Yankees Afrontan el Juego 1 ante los Red Sox sin Aaron Judge; ¿Cuál es su Lesión?

Apenas comenzaron los Playoffs de las Grandes Ligas y ya tenemos uno de los duelos más emocionantes. La Ronda de Comodines enfrenta, en la Liga Americana, a los dos máximos rivales en la historia de la MLB: Yankees y Red Sox se verán las caras por un boleto en las Series Divisionales, pero los Bombarderos del Bronx lo harán sin su máxima estrella, al menos para el Juego 1, pues Aaaron Judge se quedó fuera del roster por una lesión.

Esta lesión se trata de una distensión en la pantorrilla derecha, misma que lo tiene alejado del diamante desde el 16 de septiembre. Los aficionados de los Yankees tenían la ilusión de contar con el tres veces MVP de la Liga Americana, pues estuvo en la práctica de bateo del lunes para intentar convencer al mánager, Aaron Boone, y al cuerpo médico de que podía jugar. Sin embargo, al final se determinó darle descanso.

"Ha tenido un par de semanas muy productivas, esforzándose al máximo y haciendo todo lo posible para ser una opción. Simplemente siento que aún no está listo”, dijo Boone este martes previo al primer partido de la serie ante Boston. "Ya veremos si se convierte en una opción en el futuro", añadió.

Aaron Judge ha tenido una campaña complicada con el tema de las lesiones, ya que estuvo de baja por una fractura de costilla desde el 31 de mayo hasta el 8 de septiembre y solo jugó siete partidos antes de su más reciente lesión. Esta temporada solo pudo jugar 66 partidos. Bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas.

Pese a la ausencia del 'Juez', no todo fueron malas noticias para los Yankees de cara al primer partido de Comodines ante los Red Sox, pues Giancarlo Stanton, baja desde el 24 de abril por una distensión muscular en las pantorrillas de ambas piernas, fue incluido en la convocatoria, al igual que el jardinero central Trent Grisham.