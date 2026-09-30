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Yankees Afrontan el Juego 1 ante los Red Sox sin Aaron Judge; ¿Cuál es su Lesión?

La estrella de la novena neoyorquina quedó fuera del roster para el arranque de los Playoffs

Aaron Judge, jugador de los New York YankeesFoto: Reuters
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