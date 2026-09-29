Grandes Ligas: ¿Quiénes son los Mexicanos que Juegan en los Playoffs de la MLB?

Arranca la postemporada de la Major League Baseball (MLB) y habrá importante presencia de peloteros mexicanos. De hecho algunos equipos cuentan hasta con dos representantes tricolores en sus filas, como los Medias Rojas de Boston, los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarrayas de Tampa Bay.

No todos son nacidos en México, como es el caso de Joseph Anthony Ortiz y Joseph Abel Romero. Tanto Joey como JoJo nacieron en territorio estadounidense, pero sus familias son de origen mexicano. Ambos defienden la franela de los Milwaukee Brewers.