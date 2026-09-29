Grandes Ligas: ¿Quiénes son los Mexicanos que Juegan en los Playoffs de la MLB?
Inician los juegos de postemporada en la Gran Carpa y varios peloteros con sangre mexicana verán acción. Estos son los detalles
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Inician los juegos de postemporada en la Gran Carpa y varios peloteros con sangre mexicana verán acción. Estos son los detalles
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Arranca la postemporada de la Major League Baseball (MLB) y habrá importante presencia de peloteros mexicanos. De hecho algunos equipos cuentan hasta con dos representantes tricolores en sus filas, como los Medias Rojas de Boston, los Cerveceros de Milwaukee y las Mantarrayas de Tampa Bay.
No todos son nacidos en México, como es el caso de Joseph Anthony Ortiz y Joseph Abel Romero. Tanto Joey como JoJo nacieron en territorio estadounidense, pero sus familias son de origen mexicano. Ambos defienden la franela de los Milwaukee Brewers.
Mismo caso de Patrick Sandoval, pitcher de los Boston Red Sox. Aunque nació en Mission Viejo, California, su padre es originario de la CDMX. Él mismo ha declarado que tiene muy arraigadas las costumbres mexicanas gracias a su familia paterna.
Lo mismo que Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, cuyo abuelo nació en Jalisco y luego emigró a Estados Unidos. Sus raíces son destacadas por los White Sox durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, cada septiembre.
Los 9 mexicanos que participan en la postemporada de la Gran Carpa están repartidos en 6 equipos, de la siguiente manera:
Joey Ortiz es shortstop de los Cerveceros de Milwaukee.
JoJo Romero es pitcher de los Cerveceros de Milwaukee.
Jonathan Aranda juega como primera base en los Tampa Bay Rays.
Manuel Rodríguez es pitcher, también con los Tampa Bay Rays.
Jarren Durán es jardinero en los Medias Rojas de Boston.
Patrick Sandoval lanza para los Medias Rojas de Boston.
Javier Assad es pitcher de los Cachorros de Chicago.
Isaac Paredes suele jugar como tercera base en los Astros de Houston.
Chase Meidroth juega como segunda base o shortstop en los Medias Blancas de Chicago.
Como se verá esos 9 beisbolistas con sangre mexicana pertenecen a equipos de la Liga Americana y la Nacional. Algunos empiezan a ver acción hoy mismo, en la ronda de comodines. Y otros esperan su turno, porque sus equipos ya tienen lugar asegurado en las Series Divisionales.
Este martes 29 de septiembre se llevan a cabo los duelos Astros de Houston vs Medias Blancas de Chicago. Yanquis de Nueva York vs Medias Rojas de Boston, Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago y Bravos de Atlanta vs Phillies de Filadelfia.
Con información de N+