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Grandes Ligas: ¿Quiénes son los Mexicanos que Juegan en los Playoffs de la MLB?

Inician los juegos de postemporada en la Gran Carpa y varios peloteros con sangre mexicana verán acción. Estos son los detalles

Manuel De Jesus Rodríguez subirá al montículo con la franela de las Mantarrayas de Tampa Bay durante los playoffs de Grandes Ligas.Manuel De Jesus Rodríguez subirá al montículo con la franela de las Mantarrayas de Tampa Bay durante los playoffs de Grandes Ligas. Foto: Reuters

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