Pareja es Atacada a Disparos en su Departamento en León, Guanajuato; Hay un Muerto

Una pareja que se encontraba descansando en su departamento en Brisas del Campestre, en León, fue atacada a balazos por hombres armados que tocaron a la puerta. En el ataque, el hombre falleció y la mujer quedó lesionada.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando al parecer dos hombres tocaron la puerta del departamento en el que vivía la pareja.

Al abrirles los agresores dispararon contra el hombre, quien cayó al suelo, por lo que su pareja corrió en su ayuda pero también recibió varios impactos de bala, mientras que tras lograr su cometido, los agresores huyeron del lugar.

Los disparos alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a los números de emergencia, siendo los policías municipales los primeros en llegar y pedir el apoyo de los paramédicos mientras acordonaban el área.

Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que los rescatistas, quienes confirmaron la muerte del hombre, mientras que estabilizaron a la mujer para trasladarla al hospital.

En la zona personal de la Fiscalía de Guanajuato y de la Semefo comenzaron con las indagatorias correspondientes para poder dar con los agresores.