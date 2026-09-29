Seguridad

Pareja es Atacada a Disparos en su Departamento en León, Guanajuato; Hay un Muerto

Los hombres armados tocaron a la puerta y cuando les abrieron, dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Pareja es atacada en su hogar, resultando en la muerte del hombre. La mujer se encuentra grave de salud.

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