Seguridad

Hallan a Mujer Sin Vida en Estacionamiento de Zona de Tepito, CDMX; Estaba Desaparecida

Los familiares de la víctima aseguraron que desde hace varios días no tenían información de su paradero; investigan el caso

Servicios periciales de la Fiscalía CDMX laboran en la zona comercial de TepitoFoto: N+
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