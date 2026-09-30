Hallan a Mujer Sin Vida en Estacionamiento de Zona de Tepito, CDMX; Estaba Desaparecida

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un inmueble ubicado en el Centro de CDMX, provocó una intensa movilización de elementos de seguridad en las inmediaciones de la zona comercial de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde de martes sobre el Eje 1 Norte y República de Argentina, cuando encontraron a la mujer inconsciente. Al sitio ubicado en la colonia Centro, conocido por tener un amplio corredor de locales y puestos, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los elementos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por esta razón, solicitaron la presencia de la Fiscalía de la Ciudad de México. En el lugar se encuentran los servicios periciales.

Mientras se realizaban las diligencias, los familiares de la fallecida llegaron al estacionamiento. Una mujer que se identificó como su sobrina, contó a N+ que su tía llevaba, al menos, tres días desaparecida.

Asimismo, refirió que solía quedarse al interior del inmueble, pero no sabe qué ocurrió con ella, por lo que piden a las autoridades que se aclaren las causas de su deceso, y en todo caso, la búsqueda de personas responsables.

Los restos ya fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía CDMX, para llevar a cabo los análisis y pruebas correspondientes.

Más tarde, la SSC informó que atendieron el reporte de una persona inconsciente en la zona Centro.

"Al lugar arribó personal médico, cuyos paramédicos diagnosticaron a una mujer de 65 años de edad sin signos vitales y sin signos de violencia", confirmó en una tarjeta informativa.

Por estos hechos, se dio aviso al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las diligencias necesarias para determinar las causas del fallecimiento.

EPP