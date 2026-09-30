Seguridad

Hombre Resulta Lesionado durante Intento de Asalto en la Ciudad de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el herido y su acompañante fueron interceptados por delincuentes armados con un arma blanca en el Barrio El Alto

Hombre Lesionado Objeto Punzocortante Intento Asalto Boulevard Xonaca Barrio El Alto PueblaLa víctima fue atacada con un objeto punzocortante en el Barrio El Alto. Foto: N+ | Ilustrativo

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Asalto en Puebla: hombre herido tras resistirse a entregar sus pertenencias a delincuentes armados. SSC y SUMA lo atendieron.

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