Hombre Resulta Lesionado durante Intento de Asalto en la Ciudad de Puebla

Un hombre resultó lesionado en una mano durante un intento de asalto en su contra en inmediaciones del Boulevard Xonaca a la altura de la calle 18 Norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el herido caminaba con su acompañante por la zona antes referida del Barrio El Alto, cuando fueron interceptados por sujetos que se encontraban armados con un objeto punzocortante.

Luego de negarse a entregar sus pertenencias, uno de los delincuentes agredió a la víctima, provocándole una lesión en la mano derecha por la que se generó un sangrado abundante.

El lesionado fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, y por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) quienes le brindaron atención médica.

Cabe destacar que hasta el momento la SSC Puebla no ha reportado la detención de los presuntos asaltantes, esperando que en las próximas horas brinde un reporte más detallado sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ