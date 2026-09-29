Seguridad

Detienen a Dos Sujetos con Arma de Fuego sin Licencia en la Mixteca Poblana

Marcos 'N' y Abelardo 'N' fueron arrestados mientras viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia Morelos del municipio de Chietla

Detenidos Marcos N Abelardo N Portación Ilegal Arma de Fuego Colonia Morelos Chietla PueblaMarcos 'N' y Abelardo 'N' fueron arrestados en la colonia Morelos. Foto: X @SSPGobPue

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Detenidos en Chietla: Marcos y Abelardo, sorprendidos con un arma de fuego sin licencia en una moto. La SSP y Policía Municipal actuaron rápido.

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