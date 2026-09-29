Detienen a Dos Sujetos con Arma de Fuego sin Licencia en la Mixteca Poblana

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla en coordinación con la Policía Municipal de Chietla, detuvo a dos hombres por portación de arma de fuego sin licencia.

Tras recibir un reporte sobre una conducta delictiva en la colonia Morelos, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo que permitió detener a Marcos ‘N’, de 49 años, y Abelardo ‘N’, de 29 años.

Al momento de su captura, ambos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta y se encontraban en posesión de un arma de fuego corta, calibre .22. Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, para determinar su situación jurídica.

En la Mixteca, dos hombres armados fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal del @Gob_Puebla y la Municipal de Chietla.



ℹ️ Se trata de Marcos N., y Abelardo N., quienes viajaban a bordo de una motocicleta y se encontraban en posesión de un arma de fuego corta,… pic.twitter.com/cF3Zu217mn — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 29, 2026

La SSP Puebla detuvo a una integrante más de la banda denominada ‘Los Pocholos’, en posesión de droga. En total suman cinco presuntos asaltantes detenidos del mismo grupo delictivo.

El operativo fue realizado entre la dependencia, la Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional y Policías Municipales, en municipios como Acatzingo, Tecamachalco, Cuapiaxtla, Los Reyes de Juárez, Quecholac, Esperanza y la región.

Durante el operativo, a la mujer identificada como Suri Zarai 'N', de 23 años, le fueron aseguradas 74 bolsas que contenían marihuana y cristal; 33 pipas de distintos tamaños; cigarros con marihuana, una mochila y dinero en efectivo.

Con información de N+

GMAZ