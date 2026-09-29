Hombre es Herido de Tres Puñaladas Durante Riña por una Mujer en Tlaquepaque

Una discusión entre dos hombres por una mujer terminó con uno de ellos herido de al menos tres puñaladas, en calles de la colonia Brisas de Chapala, en el municipio de Tlaquepaque.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos hombres comenzaron a pelear debido a una diferencia relacionada con una mujer. Durante el enfrentamiento, uno de ellos sacó un cuchillo y atacó a su rival en al menos tres ocasiones, provocándole varias heridas.

El hombre lesionado, de 36 años, logró trasladarse por sus propios medios hasta su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Orozco y Nuevo México. Ya en el lugar pidió ayuda a las autoridades, por lo que minutos después acudieron paramédicos de la Cruz Verde.

Los socorristas estabilizaron al herido y posteriormente lo trasladaron hasta las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero, donde fue reportado en estado de salud regular.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y recabaron información sobre lo ocurrido, misma que fue proporcionada a la Fiscalía de Jalisco para continuar con las investigaciones y tratar de identificar al responsable.

Tras el ataque se implementó un operativo de búsqueda por calles de la zona para localizar al agresor, aunque hasta el momento no se había logrado su detención. De acuerdo con los primeros datos, la diferencia entre ambos hombres tendría antecedentes y no habría comenzado el día de la agresión.