Seguridad

Hombre es Herido de Tres Puñaladas Durante Riña por una Mujer en Tlaquepaque

Paramédicos lo trasladaron en estado regular a la Cruz Verde Marcos Montero mientras autoridades buscan al responsable

Hombre es Herido de Tres Puñaladas Durante Riña por una Mujer en Tlaquepaque.Hombre es Herido de Tres Puñaladas Durante Riña por una Mujer en Tlaquepaque. Foto: N+

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El hombre de 36 años fue atacado con un cuchillo en la colonia Brisas de Chapala y logró llegar a su vivienda para pedir ayuda

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