Seguridad

Capturan a Dos Hombres con Arma y Droga en Maneadero en Ensenada, Baja California

Agentes de la FESC capturaron a dos sujetos en hechos distintos; uno portaba un arma calibre 9 mm y el otro intentó huir con marihuana

Capturan a Dos Hombres con Arma y Droga en Maneadero en EnsenadaCapturan a Dos Hombres con Arma y Droga en Maneadero en Ensenada | Foto: FESC

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