Capturan a Dos Hombres con Arma y Droga en Maneadero en Ensenada, Baja California

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) capturaron a dos hombres en operativos distintos realizados en la colonia Cañón Buena Vista, dentro de la delegación de Maneadero, por su presunta vinculación con el delito de narcomenudeo.

La primera intervención se registró cuando agentes estatales interceptaron a un sujeto de 25 años de edad. Durante la revisión preventiva, los oficiales le aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, 16 cartuchos y una bolsa con aproximadamente 70 gramos de marihuana.

En otro hecho, las autoridades detuvieron a un joven de 23 años quien intentó darse a la fuga a pie, al notar la presencia de las patrullas. Tras alcanzarlo, le fue decomisado un envoltorio con cerca de 465 gramos de la misma droga.

Ambos detenidos, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes.