Internacional

Casa Blanca Bautiza a la Inteligencia Artificial Como ‘Superinteligencia’

Las agencias y departamentos federales tendrán que llamar “superinteligencia” a la IA

Donald Trump y Mark ZuckerbergCasa Blanca pide llamar superinteligencia a la IA. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+