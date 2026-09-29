Casa Blanca Bautiza a la Inteligencia Artificial Como ‘Superinteligencia’

La Casa Blanca ha publicado un documento donde instruye que las agencias y departamentos del gobierno federal deberán llamar “superinteligencia” a la inteligencia artificial.

El documento se publicó después de la reunión que sostuvo Donald Trump con los principales magnates de la industria tecnológica. A la cita acudieron Mark Zuckerberg (de Meta), Sundar Pichai (de Google), Greg Brockman (de OpenAI). Además de Dario Amodei (de Anthropic), Jensen Huang (de Nvidia), Alex Karp (de Palantir), Jeff Bezos (de Amazon) y Elon Musk (de SpaceX).

Durante la reunión, los principales impulsores de la inteligencia artificial se han comprometido a autorregularse. Por propuesta de Trump, los empresario crearán un comité “moralmente vinculante” que vigilará el desarrollo de la IA pero que no tendrá ningún peso jurídico.

Al respecto, Mark Zuckerberg declaró: “Redactamos un conjunto de principios y compromisos para construir controles internos sólidos y detectar cualquier problema que pudiera surgir con la tecnología”. Por su parte, Donald Trump afirmó que las empresas “se van a controlar a sí mismas”.

Elon Musk fue en el pasado un serio crítico de la inteligencia artificial y que pugnó por su abandono. Incluso llegó a señalar que la IA representaba “un riesgo existencial” para la humanidad. No obstante, durante su visita a la Casa Blanca el fundador de Tesla declaró:

“Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la inteligencia artificial. Creo que, con mucha diferencia, el resultado más probable es una era de abundancia”, dijo.

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Estas palabras se alejan radicalmente de lo que sostenía en 2017, cuando pedía que el gobierno regulara de forma preventiva el desarrollo de la inteligencia artificial. “Creo que para cuando reaccionemos ante la regulación de la IA será demasiado tarde”, afirmó hace casi una década en una reunión con gobernadores estadounidenses.

Por su parte, Dario Amodei, líder de Anthtropic, dijo que la IA “conlleva riesgos muy reales y la forma en que abordamos esos riesgos sigue siendo materia de discusión. Pero todos tenemos que trabajar juntos”. Cabe señalar que las actuales alarmas en la industria comenzaron después de que un exempleado de esta última empresa advirtiera sobre los riesgos de la IA.

En un post de X, Jacob Coxon afirmó que “las personas que están construyendo IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década”. Anthtropic no rechazó las advertencias de su exempleado. Por el contrario, las retomó y propuso una fuerte regulación gubernamental en la materia.

Estas advertencias han sido desestimadas por Donald Trump, quien pide que se redoblen los esfuerzos de la industria para impedir que Estados Unidos pierda la supremacía tecnológica ante China.

En el texto publicado este martes por la Casa Blanca se asegura que el actual desarrollo tecnológico “representa cada vez más no solo inteligencia artificial, sino una nueva era de ‘Superinteligencia’”. Y añade:

“En consecuencia, el término ‘Superinteligencia’ refleja de manera más adecuada la promesa, el potencial y las capacidades en rápida evolución de estas tecnologías”.