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Ciudadanos de EUA Podrán Solicitar Pasaporte en Línea a Partir del 2027

El documento será enviado al domicilio del solictante, luego de completar el trámite digital

Pasaporte americanoPasaporte americano. Foto: EFE | Archivo

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A partir de 2027, los estadounidenses podrán obtener su pasaporte completamente en línea. Olvídate de las filas y trámites complicados. ¿Listo para la revolución digital? Infórmate aquí.

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