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"No Podemos Detenerla": Trump Presenta Portal para Trámites que Usa Inteligencia Artificial

El presidente estadounidense aseguró que la nueva herramienta impedirá que alguien alegue que no puede obtener una prueba de ciudadanía

Donald Trump en un foro tecnológicoDonald Trump participó este martes en un foro tecnológico. Foto: Reuters

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Trump defiende la IA: 'Superará a la Revolución Industrial'. Presenta portal America.gov para trámites más rápidos. ¿Es este el camino correcto para el desarrollo tecnológico? Conoce más sobre esta propuesta.

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