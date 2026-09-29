Internacional

Corte Suprema de EUA Permite a Trump Reanudar Deportaciones de Migrantes a Terceros Países

La medida antiinmigrante ha afectado a mexicanos, quienes han sido enviados a lugares de Centroamérica

Protesta contra deportaciones del ICE en EUAProtesta contra deportaciones del ICE en Portland, Oregon, EUA. Foto: Reuters | Archivo

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Trump reanuda deportaciones a Centroamérica con aval de la Corte Suprema. Conoce cómo esta medida impacta a los migrantes mexicanos.

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