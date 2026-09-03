EUA Ha Enviado 2,900 Mexicanos a Centroamérica 'Sin Razón': Sheinbaum Critica la Medida

El Gobierno federal confirmó que 2,900 mexicanos deportados de Estados Unidos de América (EUA) han sido enviados a países de Centroamérica, donde reciben apoyo para volver al país.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo que “lamentablemente” sigue la práctica de la administración de Donald Trump sobre el envío de mexicanos a países distintos.

“Tenemos datos donde han sido 2,900 mexicanos enviados a otros países como Guatemala, Honduras y 20 a Costa Rica”, detalló.

El funcionario federal aseguró que “en cuanto tenemos conocimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace contacto inmediato, nosotros hemos hecho contacto con nuestros pares en Centroamérica y reciben un trato humano que agradecemos”.

Además, explicó que de manera inmediata se ordena su traslado por vía terrestres para quienes llegan a Guatemala y Honduras, “donde los recibimos por la frontera sur y pasan de inmediato a los servicios del programa México te abraza”.

En el caso de lo 20 que fueron enviados a Costa Rica, detalló que “son repatriados vía aérea al AIFA”.

"Todas están ya en México y vamos recibiendo de forma continua", puntualizó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la medida implementada por autoridades estadounidenses.

"No estamos de acuerdo, no hay razón para que envíen connacionales a países de Centroamérica, ninguna razón, y lo que hacemos es que de inmediato llegan", dijo.

Y enfatizó en que "tenemos un acuerdo con estos países y nuestros consulados están pendientes, los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir y venir de inmediato a México y aquí se les atiende con (el programa) México te abraza".