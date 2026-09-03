Migración

EUA Ha Enviado 2,900 Mexicanos a Centroamérica 'Sin Razón': Sheinbaum Critica la Medida

La Presidenta aseguró que cuando llegan a Guatemala, Honduras y Costa Rica reciben apoyo para regresar al país

Mexicano enviado a Guatemala por EUA se dirige a autobús para ser llevado a Chiapas.Mexicano enviado a Guatemala por EUA se dirige a autobús para ser llevado a Chiapas. Foto: AP
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