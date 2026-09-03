Hombre Muere Atropellado al Cruzar la Carretera Nacional en Monterrey

Un hombre perdió la vida al ser atropellado en su intento por cruzar la Carretera Nacional, al sur de Monterrey, Nuevo León. El accidente se registró durante la noche del miércoles a la altura del Centro Comercial Esfera, en la colonia Villas de La Rioja.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de aproximadamente 55 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades, habría intentado cortar camino y cruzar por la Carretera Nacional sin precaución, cuando un automovilista que circulaba con dirección al sur tomó una curva a alta velocidad y lo atropella.

La víctima salió proyectada a varios metros de distancia contra el pavimento de esta transcurrida vía de comunicación. El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio. Al lugar llegó personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al valorarlo confirmaron su fallecimiento.

Además del hombre atropellado que perdió la vida, en el sitio fue atendida por los paramédicos la conductora del auto compacto color gris que impactó a la víctima mortal, quien fue llevada a un hospital para su atención médica. En el traslado fue escoltada por las autoridades de seguridad quienes determinará el proceso legal a seguir ante estos hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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