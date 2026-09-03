Accidentes

Hombre Muere Atropellado al Cruzar la Carretera Nacional en Monterrey

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la víctima, mientras que la conductora fue trasladada escoltada a un hospital

Auto dañado después de atropellar a hombre en la Carretera NacionalEl auto quedó con daños visibles tras el impacto. Foto: N+

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