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Extraditan a Mexicanos Acusados de Traficar Niños y Darles Gomitas con THC en Texas

La acusación señala que trasladaban a menores de entre 5 y 13 años de Ciudad Juárez a El Paso

Extraditan a Mexicanos Acusados de Traficar Niños y Darles Gomitas con THC en TexasExtraditan a Mexicanos Acusados de Traficar Niños. Foto: Reuters

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Dos mexicanos extraditados por tráfico de niños en Texas. Usaban gomitas con THC para sedar a menores de Ciudad Juárez a El Paso.

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