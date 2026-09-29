Sociedad

Tormenta Tropical Rachel: Prevén Lluvias y Fuertes Vientos en Jalisco

Autoridades piden a la ciudadanía el mantenerse informados sobre el estado y evolución de este fenómeno natural

Lluvia en GuadalajaraPodría haber lluvias en la ciudad. Foto: N+

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Tormenta Rachel podría convertirse en huracán. Lluvias y vientos en Costa Sur y Sierra Occidental. Protección Civil recomienda estar atentos.

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