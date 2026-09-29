Tormenta Tropical Rachel: Prevén Lluvias y Fuertes Vientos en Jalisco

Lluvias y fuertes rachas de viento es lo que se espera en las zonas de la Costa Sur, la Costa Norte y las regiones serranas por la tormenta tropical Rachel, la cual, de acuerdo con Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se encuentra a aproximadamente 450 kilómetros de Cihuatlán y a 440 kilómetros del sur y suroeste de Manzanillo, en Colima.

Actualmente, Rachel presenta vientos de hasta 95 kilómetros por hora y superiores. Por este escenario, cuerpos de emergencia ya desplegaron oficiales para los operativos preventivos en las regiones en las que se espera la llegada del fenómeno.

Además, según autoridades, la tormenta se desplaza a una velocidad de 20 kilómetros por hora hacia el oeste y suroeste, por lo que podría alcanzar la categoría 1 como huracán, mismo que sería la razón de que se registraran fuertes lluvias y viento en los siguientes días en Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula y el sur del estado.

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantenerse informados sobre el estado y evolución de esta tormenta tropical que podría convertirse en huracán. De la misma forma, no se han tomado medidas como la suspensión de clases o actividades por posibles riesgos, aunque cuerpos de emergencia mantienen diferentes puestos de comando en el área norte de Puerto Vallarta y el área sur de Cihuatlán, con el propósito de mantener una coordinación y monitoreo para la prevención de posibles impactos de Rachel.