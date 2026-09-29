Sociedad

Suspenden Clases Presenciales en Sinaloa por Huracán Polo

La cancelación de clases presenciales aplica en todos los niveles educativos del estado

Suspenden Clases Presenciales en Sinaloa por Huracán PoloSuspenden Clases Presenciales en Sinaloa por Huracán Polo. Foto: N+
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