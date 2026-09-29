Suspenden Clases Presenciales en Sinaloa por Huracán Polo
La cancelación de clases presenciales aplica en todos los niveles educativos del estado
La cancelación de clases presenciales aplica en todos los niveles educativos del estado
Por efectos del huracán Polo en el estado de Sinaloa, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad se tomó como medida preventiva la suspensión de las actividades escolares presenciales en las escuelas públicas y privadas el día de hoy martes 29 de septiembre, para el turno vespertino.
La cancelación de clases aplica en todos los niveles educativos, personal docente y administrativo.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó a su comunidad estudiantil las medidas emitidas por las autoridades.
Al momento se han registrados lluvias en Culiacán, Guasave, Navolato y Mazatlán. En Culiacán se pronostican tormentas fuertes en las próximas horas.
⚠️ ATENCIÓN | Por recomendación de @PC_Sinaloa, se suspenden clases presenciales este martes 29 de septiembre en el turno vespertino (@sepycsinaloa y @uasoficialmx ).— SSPyTM Culiacán (@SSPyTM_Culiacan) September 29, 2026
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