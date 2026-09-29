Seguridad

Catean Casa para Esclarecer Muerte de Menor en Guadalupe, Nuevo León

La adolescente de 15 años de edad fue localizada sin vida en una casa propiedad de la pareja sentimental de su madre

Policía de Guadalupe realiza cateo por muerte de menorEl cateo fue realizado por la Policía de Guadalupe, Fiscalía de Nuevo León y el ICSP. Foto: N+

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