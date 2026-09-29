Catean Casa para Esclarecer Muerte de Menor en Guadalupe, Nuevo León

Después de que el fin de semana se registró la muerte de una adolescente, autoridades llevaron a cabo el cateo de una vivienda en la colonia División del Norte, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La movilización de elementos de la Policía de Guadalupe, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) se dio en el cruce de las calles Tomás Urbina y Revolución.

El operativo se realizó como parte de las investigaciones en el caso de Samara, una menor de 15 años de edad que fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tres Caminos, que se encuentra en el mismo municipio de Guadalupe.

El hallazgo de la adolescente sin vida se registró durante la mañana del sábado 26 de septiembre en una casa que pertenece a la pareja sentimental de la mamá de la víctima.

El domicilio donde se llevó a cabo el cateo en la colonia División del Norte, es donde vivía la menor de 15 años de edad con su madre. Las autoridades buscan indicios que ayuden a esclarecer las causas de su muerte, debido a que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. Además, se está a la espera de los resultados de la autopsia de ley.

Con información de Alex Rodríguez | N+

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