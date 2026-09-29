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Cristiano Ronaldo Ausente en la Práctica de Portugal Previo al Partido vs Dinamarca

El delantero no tuvo minutos en el partido ante Noruega y su ausencia en el entrenamiento desató varios rumores

Cristiano Ronaldo durante un partido con PortugalFoto: Reuters

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