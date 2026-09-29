Cristiano Ronaldo Ausente en la Práctica de Portugal Previo al Partido vs Dinamarca

Luego de quedarse sin jugar en el partido frente a Noruega, Cristiano Ronaldo ha vuelto a levantar rumores sobre su rol en la selección de Portugal. El delantero de 41 años de edad se ausentó del entrenamiento de este martes previo al duelo ante Dinamarca, lo cual ha generado interrogantes sobre su relación con el nuevo estratega del cuadro lusitano, Jorge Jesus.

El equipo portugués entrenó en Mälmo, Suecia, dos días antes de su próximo compromiso en la Nations League, pero a pesar de que a Cristiano Ronaldo se le vio paseando por el campo y luego charlando con sus compañeros y con el entrenador, el astro no formó parte de la práctica.

Aunque su ausencia generó especulaciones, la Federación Portuguesa de Futbol aclaró que Ronaldo se fue al hotel para entrenar en el gimnasio, ya que las instalaciones del estadio no contaban con el equipo necesario para la rutina del 'Bicho'. Además, en la convocatoria oficial de la selección sigue apareciendo el nombre del máximo goleador histórico, por lo que su presencia en el partido contra Dinamarca no parece correr riesgo.

Horas después de que se suscitara toda la polémica, Cristiano Ronaldo lanzó un discreto mensaje en redes sociales. El capitán de Portugal publicó una foto suya con el uniforme de la selección y, en la descripción, colocó la bandera de su país y un corazón.

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Portugal enfrentará a Dinamarca como parte de la tercera jornada en la fase de grupos de la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo este jueves 1 de octubre en Copenhague, en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México).