Orden de Aprehensión Deriva en Balacera entre Hombres Armados y Elementos de FGR en Jalisco

Las autoridades confirmaron un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la FGR en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco; reportan a uno de los agresores abatidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el enfrentamiento armado ocurrió sobre el bulevar Punta Mayorga, al cruce con circuito Sierra Mulata. Las autoridades se movilizaron en la zona.

El Escuadrón Aerotáctico Titán prestó apoyo y soporte aéreo a los elementos de la FGR. Los uniformados realizan sobrevuelos con el helicóptero Black Hawk.

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De acuerdo con la FGR, uno de los elementos de este órgano se encuentran lesionado tras la agresión, sin embargo, se confirmó que está fuera de peligro. También reportaron que hay una persona detenida.

Acerca de la persona detenida, las autoridades mencionaron que se trata de otro posible agresor que había intentado escapar, sin embargo, fue arrestado en posible posesión de un arma de fuego por la Policía de Tlajomulco.

Cabe mencionar que los elementos de la FGR estaban cumplimentando una orden de aprehensión en contra una persona por delitos contra la salud, quien además contaba con mandamiento judicial vigente en el estado de Nayarit por violación.

La persona, al darse cuenta de la presencia de los elementos federales, abrió fuego en contra de los mismos, por lo que fue abatido en el lugar de los hechos.