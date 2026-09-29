Seguridad

Orden de Aprehensión Deriva en Balacera entre Hombres Armados y Elementos de FGR en Jalisco

El enfrentamiento con los civiles dejó un agresor abatido en Tlajomulco

Policía de TlajomulcoReportaron una balacera en Tlajomulco. Foto: N+

Destacado

Balacera en Tlajomulco: un elemento de la FGR podría haber muerto tras un enfrentamiento armado en Lomas del Mirador

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+