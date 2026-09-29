Seguridad

Detienen a Sujeto que Presuntamente Hirió con Arma de Fuego a Mujer en Tlaxcala

Andrés 'N', de 32 años de edad, fue arrestado en posesión de la pistola, cargadores y cartuchos útiles en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan

Detenido Andrés N Lesiones Arma de Fuego Mujer San Lucas Cuauhtelulpan TlaxcalaAndrés 'N' fue detenido en la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan. Foto: X @SSCTlaxcala

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Detienen a Andrés 'N' en Tlaxcala por presuntamente herir a una mujer con arma de fuego. La SSC asegura pistola y cartuchos. Conoce los detalles del operativo.

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