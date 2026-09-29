Detienen a Sujeto que Presuntamente Hirió con Arma de Fuego a Mujer en Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado de Tlaxcala informaron que detuvieron a un sujeto señalado como probable responsable de lesiones por arma de fuego.

Dicho arresto se llevó a cabo tras un operativo de búsqueda realizado en San Lucas Cuauhtelulpan, comunidad perteneciente al municipio de Tlaxcala, donde lograron localizar al presunto agresor.

Tras recibir el reporte de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego, elementos de la SSC Tlaxcala desplegaron un operativo que permitió la detención de Andrés ‘N’, de 32 años de edad.

Durante la intervención, aseguraron, un arma de fuego, tres cargadores y 25 cartuchos útiles. El detenido y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, para determinar su situación jurídica.

En otro caso, La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla en coordinación con la Policía Municipal de Chietla, detuvo a dos hombres por portación de arma de fuego sin licencia.

Tras recibir un reporte sobre una conducta delictiva en la colonia Morelos, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo que permitió detener a Marcos ‘N’, de 49 años, y Abelardo ‘N’, de 29 años.

Al momento de su captura, ambos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta y se encontraban en posesión de un arma de fuego corta, calibre .22. Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ