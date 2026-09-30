Isaac del Toro Publica Emotivo Mensaje Luego del Mundial de Ciclismo de Montreal

Sólo han pasado unas horas desde que finalizó el Mundial de Ciclismo de Montreal, Canadá, pero el ciclista mexicano Isaac del Toro ya mandó un emotivo mensaje en el que asegura que se hizo todo lo posible para ganar la competencia.

Fue a través de sus redes sociales que Isaac del Toro se refirió al quinto lugar obtenido junto a sus compatriotas Ulises Castillo, Éder Frayre, José Antonio Escárcega, Carlos Alfonso García Trejo y Édgar David "Chucky" Cadena.

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, escribió en su cuenta de Instagram que “no hay nada que lamentar. Hicimos todo lo que pudimos. Me alegra muchísimo estar rodeado de todos estos corredores increíbles y contar con un apoyo tan extraordinario. Intenté devolverles algo de lo que ustedes me han dado desde el primer momento”.

Y agregó que se despide de Canadá “con un quinto lugar agridulce. Muchas gracias a toda la afición, de todo corazón. Hice todo lo que sé hacer y lo di todo por el ciclismo. Como en la vida, no siempre las cosas salen como queremos, y quizá por eso amamos tanto este deporte”.

También remarcó que “vinimos a luchar por la victoria, pero hoy hubo cuatro corredores más rápidos. Me alegra haber compartido la ruta con todos ellos”.

Del Toro además aprovechó para agradecerle a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por “darle la bienvenida a nuestro deporte y entender que venimos a hacerlo solamente de la mejor manera: siempre siendo lo más competitivos posible”.

Isaac finalizó el emotivo discurso con una reflexión: “No es cómo te golpean, sino cómo te levantas. Gracias a todos los que estuvieron apoyando desde el primer momento. Estoy muy feliz y agradecido por todo este apoyo increíble”.

Previo a la competencia, los analistas advertían que Isaac del Toro se vería limitado porque correría con un equipo modesto, a diferencia de los belgas, con ciclistas de la talla de Remco Evenepoel y Wout Van Aert. O los estadounidenses, que alinearon a Quinn Simmons, Matteo Jorgenson y Neilson Powless, además de Brandon McNulty.

En el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2026 solo compitieron países y no equipos profesionales. De ahí que el mexicano no contó con el respaldo de sus compañeros del UAE Team Emirates XRG, donde están João Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov, Tim Wellens o el mismo McNulty, que completó los 273.7 kilómetros en seis horas y 17 minutos.

Aún así, Del Toro quedó apenas detrás del australiano Michael James Matthews (segundo), el neerlandés Mathieu van der Poel (tercero), y del estadounidense Quinn Simmons (cuarto). Sin embargo, se ubicó en mejor posición que otros corredores destacados a nivel internacional.

Con información de N+

RGC