Deportes

Isaac del Toro Publica Emotivo Mensaje Luego del Mundial de Ciclismo de Montreal

El ciclista mexicano rompió el silencio luego de que el equipo Tricolor acabó la competencia en quinto lugar

Isaac del Toro durante la ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá.Isaac del Toro durante la ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá. Foto: Reuters

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