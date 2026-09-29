Inglaterra Derrota a Chequia en la UEFA Nations League

La selección de Inglaterra consiguió sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la UEFA Nations League luego de vencer a Chequia. El equipo inglés viajó al Eden Arena en Praga para medirse al cuadro checo en partido correspondiente a la segunda jornada del certamen, el cual finalizó 0-2 en favor de los visitantes.

Los goles del encuentro fueron obra de Anthony Gordon, al minuto 47, y de Harry Kane al 69. Con estas anotaciones el equipo dirigido por Thomas Tuchel escaló a la segunda posición del Grupo C, llegando a 3 puntos. Esta cantidad los iguala con Croacia, pero debido a que los croatas cayeron este mismo día ante España, la diferencia de goles le es favorable a Inglaterra.

El próximo partido de los Tres Leones en la Nations League será precisamente ante Croacia. Ese compromiso está pactado para llevarse a cabo el sábado 3 de octubre en el Stadion HNK Rijeka, en territorio croata, y podría encaminar al segundo lugar del sector, pues actualmente España es el líder con 6 puntos.

Harry Kane en la pelea por el Balón de Oro

A pesar de que no se suele hablar mucho de él, Harry Kane es uno de los grandes candidatos para ganar el Balón de Oro este 2026. El delantero inglés tuvo una campaña fantástica la temporada anterior, en la que registró 51 partidos, 61 goles y 7 asistencias a nivel de club, mientras que con su selección jugó 14 encuentros, anotó 12 goles y dio 1 asistencia.

Aunado a esto, Kane ganó la Bundesliga, en donde terminó como máximo anotador, la Copa y la Supercopa de Alemania. También llegó hasta las semifinales del Mundial 2026 y terminó en el tercer lugar del torneo.

En la presente temporada el delantero inglés ya lleva 8 anotaciones contando club y selección.