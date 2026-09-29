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Inglaterra Derrota a Chequia en la UEFA Nations League

El equipo de los Tres Leones llegaba tras una dura derrota en Wembley a manos de España

Harry Kane, jugador de la selección de InglaterraFoto: Reuters

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