Deportes

Manchester City Apelará Veredicto de la Premier League; Asegura que Es Inocente

Una comisión independiente declaró culpable al club de todos los cargos relacionados con infracciones a las normas financieras de la liga inglesa

Etihad Stadium, casa del Manchester CityFoto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+