Manchester City Apelará Veredicto de la Premier League; Asegura que Es Inocente

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este martes 29 de septiembre: una comisión independiente encontró culpable al Manchester City de "todos los cargos relacionados con infracciones graves de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas", así como de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la liga inglesa, informó la Premier League en un comunicado.

Ante esto, el club respondió con su propio comunicado en el que asegura estar sorprendido y decepcionado del veredicto. "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes", se lee en la declaración oficial del Manchester City.

En ese mismo sentido, la directiva citizen añadió que el Manchester City ahora recurrirá a todas las vías legales a su alcance para apelar la decisión, "dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y, de hecho, resulta insegura", detalla el comunicado.

Cabe señalar que el City tiene derecho a apelar el veredicto de la comisión independiente y dispone de hasta el viernes 2 de octubre para ejercer ese derecho.

¿Qué fue lo que hizo el Manchester City?

De acuerdo con el dictamen de la comisión independiente que llevó a cabo la investigación, el Manchester City infringió una serie de normas relacionadas con el Fair Play Financiero tanto de la liga inglesa como de la UEFA. En el comunicado, la comisión asegura que:

El Manchester City organizó contratos ficticios (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

El club presentó cuentas falsas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y reguladores del futbol.

El Manchester City incumplió significativamente los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA.

Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City cometió múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro presuntos incumplimientos fueron confirmados).

En el veredicto se determinó que el propósito de estos planes era "inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el periodo afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras". La comisión concluyó que, "con su conducta, el club tenía la clara intención de eludir las normas de la Premier League".

Por su parte, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, explicó que "la decisión principal establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante el periodo que abarcó la investigación y detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

"Es una responsabilidad fundamental de la Premier League garantizar que se respeten las reglas, aprobadas por los propios clubes, para proteger la integridad de la competición", aseguró Richards al tiempo que añadió que considera "primordial que la liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados".

¿Cuál será el castigo para el Manchester City?

De momento, no se ha dado a conocer cuáles serían las posibles sanciones para el equipo. La Premier League detalló en su comunicado que "ahora que se han probado los cargos, la cuestión de la sanción se abordará por separado en una audiencia posterior ante la Comisión independiente". De acuerdo con las normas de la Premier League, dicha audiencia se mantendrá privada y confidencial hasta que se permita la publicación del resultado.