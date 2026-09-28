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Equipos Buscan a Haaland en Medio de la Investigación contra el Manchester City

El club enfrenta una investigación por el supuesto incumplimiento de las normas financieras de la Premier League

Erling Haaland durante un partido con el Manchester CityFoto: Reuters

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