Equipos Buscan a Haaland en Medio de la Investigación contra el Manchester City

Algunos de los mejores clubes del mundo se frotan las manos ante la posibilidad de fichar a Erling Haaland, uno de los mejores jugadores de la actualidad. El delantero de 26 años de edad se ha consagrado como un goleador letal y acaba de tener un verano histórico en el que llevó a Noruega hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero su futuro comienza a lucir incierto por la situación que atraviesa el Manchester City.

El equipo inglés al que pertenece actualmente Haaland, con el que tiene contrato hasta 2034, enfrenta una investigación por parte de la Premier League. En total el club enfrenta 115 cargos por presuntas infracciones cometidas entre 2009 y 2018 con respecto a las normas financieras de la liga inglesa.

Hace unos días el medio The Athletic reportó que el Manchester City fue hallado culpable de todos los cargos, excepto uno, de los 115 que se le imputaban. De momento la resolución del caso no es oficial, pero el reporte periodístico sobre la presunta culpabilidad del equipo ha generado revuelo y se dice que una de las posibles consecuencias podría ser que el conjunto citizen descienda de categoría.

Los gigantes de Europa tienen a Haaland en la mira

Debido a la investigación en contra del Manchester City, reportes en la prensa europea señalan que hay varios clubes europeos monitoreando de cerca la situación de Haaland. Uno de los que más ha sonado recientemente es el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, aunque la información en los rotativos ingleses señala que, de momento, los Gunners no tienen al noruego entre sus objetivos principales para reforzar al equipo en 2027.

Sin embargo, hay otros grandes clubes que sí estarían muy interesados en hacerse de los servicios del 'Androide'. Hace poco en N+ te contamos que tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen en la mira a Erling y sueñan con ficharlo el próximo verano, pues la información detalla que para ese momento se habrán eliminado todas las cláusulas de rescisión contenidas en los contratos anteriores del atacante.

De igual forma se dice que equipos como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich siguen de cerca el caso de Haaland, aunque los reportes señalan que si el delantero decidiera abandonar el futbol inglés, su primera opción sería ir a España.

Aunado a esto, mucho dependerá de la resolución oficial del caso contra el Manchester City la cual, incluso si llegara a ser de culpabilidad, se espera que sea apelada por la institución.