México vs Perú: Rafa Márquez Asegura que la Competencia Interna Aumenta el Nivel

Previo al duelo México vs Perú, que se juega este martes 29 de septiembre en Estados Unidos, el estratega Rafael Márquez resaltó la importancia de que los jugadores se entreguen al máximo para portar la playera Tricolor.

Para Márquez, es importante que los futbolistas mexicanos muestren ganas de representar a su país. Así lo dijo en conferencia de prensa: “Si hay algo que quiero imponer en esta Selección es la competencia interna, porque genera mucho más nivel”.

En ese sentido agregó que nadie tiene un lugar asegurado: “Todos tienen que trabajar, deben esforzarse y convencerme para ser convocados y después para ser titulares”.

El llamado es para todos, los que ya han estado antes con la Selección Mexicana y los que apenas debutan en la era de Rafa Márquez como estratega. Por eso su primera convocatoria incluyó a chavos como Jeremy Márquez e Isaías Violante, además de habituales como Jesús Gallardo, Erick Lira y “Piojo” Alvarado.

“Hay una base importante que venía trabajando en el proceso con Javier y también jugadores jóvenes que lo están haciendo bastante bien en cada uno de sus equipos”, resumió el timonel Tricolor.

Y es que el exjugador del Barcelona quiere trabajar para el crecimiento de los jugadores jóvenes, sobre todo: “Desde que tomé la decisión de volver a México es con la ilusión de poder ayudar a mi país, al futbol mexicano y a los jugadores. Quiero potencializarlos, que sean mejores y ojalá que eso pueda ayudar a que vayan muchos más jugadores a Europa”.

Como el caso de Gilberto Mora, la nueva joya del futbol mexicano que muchos ven capaz de triunfar en un equipo europeo: “Es muy joven pero tiene un futuro muy interesante y calidad para jugar en cualquier equipo. Ojalá que ahora que cumpla 18 años tenga una oportunidad y pueda llegar a un gran equipo”.

Sin embargo, Márquez aseguró que “Morita” debe seguir un proceso natural y no apresurarse: “Gil tiene una buena base de valores, tiene una gran familia, por eso no me preocupa que lo alaben tanto. Nosotros mismos debemos protegerlo”.

Y recordó: “Tengo una gran experiencia de cómo llevaron el caso de Lamine en Barcelona. Es tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo”.

Respecto al duelo contra Perú, el timonel de la Selección Mexicana declaró que le gustaría que los jugadores jueguen con la misma intensidad que mostraron el fin de semana anterior ante Colombia: “Nos gustaría mantener ese nivel de competencia, que es lo que nos puede ayudar a seguir mejorando. Me gustó la intensidad con la que presionamos al rival en todos los sectores. Queremos recuperar la pelota en la cancha rival y que nos lleguen lo menos posible”

Y lo que deben mejorar, precisó, “es el tema de las finalizaciones, porque tuvimos más llegada, más disparos y estrellamos tres pelotas en los postes, así que debemos ser más finos en eso”.

El partido México vs Perú se jugará este martes 29 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en Nueva Jersey, Estados Unidos. En el balance de los últimos diez duelos entre ambos, el equipo Tricolor lleva un balance positivo: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Con información de N+