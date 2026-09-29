Deportes

México vs Perú: Rafa Márquez Asegura que la Competencia Interna Aumenta el Nivel

El seleccionador de México dice que los futbolistas tienen que esforzarse para ganarse un lugar como titulares

Rafa Márquez está enfocado en su segundo partido como entrenador de la Selección Mexicana.Rafa Márquez está enfocado en su segundo partido como entrenador de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+