Revelan Cronología y Causas de Muerte del Exfiscal de Puebla, Rubén Alberto Curiel

La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló avances sobre el caso de la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, Coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.

En conferencia de prensa, la fiscal Idamis Pastor reveló los últimos movimientos registrados del abogado de acuerdo a las videograbaciones obtenidas por cámaras de seguridad.

El 24 de septiembre a las 21:01 horas el Doctor Rubén Alberto Curiel sale a cuadro en las oficinas del tercer piso del CIS de Angelópolis, en donde se encuentra su oficina, y se le ve caminando hacia al baño.

A las 21:03 horas regresa del baño y sube al elevador, posteriormente sale del elevador y cruza palabras con un elemento de la Policía Auxiliar frente a un cajero. A las 21:05 horas se ubica en explanada del Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan Grabaciones de la Última Vez que Fue Visto con Vida a Rubén Alberto Curiel

Después se le nota haciendo uso de su celular en dos ocasiones momentos antes de tomar nuevamente un elevador que conduce hacia el sótano 3. A las 21:07 horas se le ve por última vez en cámaras.

El día 25 de septiembre, Rubén Alberto Curiel Tejeda de 53 años de edad fue localizado sin vida al interior de una camioneta estacionada en el cajón 99 del sótano 3 del CIS Angelópolis.

Para realizar la apertura de la unidad se solicitó el apoyo de un cerrajero especializado, el abogado se encontraba en el asiento del conductor y presentaba una lesión por arma de fuego en la región craneal, es decir, que la bala le había atravesado la cabeza en la región izquierda y derecha.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo la recolección de indicios, en donde se muestra que el masculino tenía el arma en la mano y el impacto había ocurrido al interior de la unidad.

El personal del Servicio Médico Forense realizó las pruebas en ambas manos y recolectó las evidencias para esclarecer su muerte; En la necropsia se determinó como causa de muerte, traumatismo craneoencefálico secundario a proyectil disparado por arma de fuego, además, se determinó que el cadáver tenía un tiempo de rigidez de entre 11 y 12 horas.

En el lugar se aseguró una pistola calibre 380 sobre sus piernas, un cartucho en recámara y cuatro en el cargador, un casquillo calibre 380 en la mano derecha, otra en el piso del cajón 90, los estudios determinaron que el casquillo y la bala fueron disparados por el arma asegurada, la cual no tenía licencia de uso a nombre de Rubén Alberto Curiel.

La esposa de la víctima dio a conocer que la noche del 24 de septiembre existió una situación personal y de pareja tras la cual decidió terminar la relación y le pidió abandonar su domicilio. Además, aseguro que en semanas anteriores había escuchado a Curiel decir expresiones relacionadas con la muerte y que él comentó que era estrés laboral.

Rubén Alberto Curiel le envió un último mensaje a su esposa: "Lo lamento, los amor, cuida a mis hijos".

De acuerdo información obtenida por mensajes, se determinó que existía una relación extramarital que tenía el occiso con una tercera persona, misma que el día de los hechos tuvo comunicación con la viuda del abogado para darle a conocer los hechos.

En entrevistas recabadas con familiares y compañeros de trabajo, se determinó que existían problemas en su matrimonio.

Posteriormente Osvaldo A. L. identificó a Rubén Alberto Curiel Tejeda como su padrastro, mismo quien realizó la identificación del cuerpo.

La fiscal Idamis Pastor reveló que las investigaciones siguen en curso, no obstante confirmó que se trató de una autolesión que le provocó la muerte.

Con información de N+

MCS