Seguridad

Revelan Cronología y Causas de Muerte del Exfiscal de Puebla, Rubén Alberto Curiel

La Fiscalía dio a conocer los detalles sobre la muerte del Coordinador General Jurídico que fue localizado en el estacionamiento del CIS de Angelópolis

Rubén Alberto Curiel Tejeda localizado sin vida.Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal de anticorrupción. Foto: Secretaría Anticorrupción Puebla

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El exfiscal de Puebla, Rubén Alberto Curiel, fue hallado muerto en su camioneta. La Fiscalía revela que fue una autolesión y la cronología de sus últimos momentos.

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