Activan Alerta Amarilla por Vientos Fuertes en Todas las Alcaldías de CDMX

Ante la previsión de vientos con rachas fuertes en la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en todas las alcaldías para la tarde y noche de este martes.

En un comunicado, detalló que el Sistema de Alerta Temprana de la dependencia previó rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora (km/h), en un periodo que abarca de las 14:00 a las 20:00 horas de este día.

Debido a ese panorama, la SGIRPC emitió una lista de recomendaciones a la ciudadanía para evitar riesgos y afectaciones este 29 de septiembre.

Aconsejó guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.

También recomendó asegurar techos y toldos que puedan volarse; cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse, además de apartarse de lugares en visible riesgo de caer.

De acuerdo con la dependencia capitalina, los riesgos asociados a los fuertes vientos son la caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras, así como daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Ante cualquier emergencia, la SGIRPC pidió a la gente comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222.

⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 29/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qQfcRx9k6l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

SPB