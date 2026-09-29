Pronóstico del tiempo

Activan Alerta Amarilla por Vientos Fuertes en Todas las Alcaldías de CDMX

Prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 59 kilómetros por hora

Llovizna y rachas de viento en el Zócalo CDMX en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLlovizna y rachas de viento en el Zócalo CDMX en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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