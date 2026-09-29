Así Será el Clima en CDMX el Miércoles 30 de Septiembre, Según Conagua

La Ciudad de México (CDMX) cerrará septiembre con lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo de mañana 30 de septiembre 2026.

En su reporte extendido para el Valle de México y la Megalópolis, informó que la porción central del país será afectada por canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio mexicano.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cómo estará el clima el miércoles en la capital mexicana, con la finalidad de que tomes previsiones y las lluvias no te tomen por sorpresa.

Miércoles de lluvias fuertes

El Meteorológico Nacional detalló que en la CDMX habrá cielo medio nublado y ambiente fresco con presencia de bruma por la mañana.

Durante la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Dichas precipitaciones, que podrían acompañarse con descargas eléctricas, “podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones”, alertó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El SMN además previó temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Estas condiciones meteorológicas serán originadas por canales de baja presión, fenómenos meteorológicos que consisten en una zona alargada de baja presión atmosférica que favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

También por inestabilidad atmosférica, una condición en la que el aire desplazado verticalmente asciende de forma espontánea y genera chubascos, tormentas eléctricas y granizo.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB