Pronóstico del tiempo

Así Será el Clima en CDMX el Miércoles 30 de Septiembre, Según Conagua

La capital mexicana sufrirá afectaciones por canales de baja presión e inestabilidad atmosférica

Una mujer se protege con un paraguas de la lluvia intensa en el Bosque de Chapultepec en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna mujer se protege con un paraguas de la lluvia intensa en el Bosque de Chapultepec en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Clima en CDMX Mañana: ¿Habrá Calor, Frío o Lluvia? Así el Pronóstico del Tiempo de Conagua | N+