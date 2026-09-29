Seguridad

Localizan sin Vida a Manuel Jiménez, Esposo de la Segunda Regidora de Temascalapa, Edomex

El delegado del Partido Verde en Temascalapa confía en que se investiguen los hechos

Localizan sin Vida a Manuel Jiménez, Esposo de la Segunda Regidora de Temascalapa, EdomexFoto: Facebook / Temascalapa Gobierno del Pueblo 2025-2027

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