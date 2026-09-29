Localizan sin Vida a Manuel Jiménez, Esposo de la Segunda Regidora de Temascalapa, Edomex

Manuel Jiménez Monroy, esposo de María Isabel Quezada Reyes, segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa, Estado de México, fue localizado sin vida en un camino de terracería del poblado de San Mateo Teopancala.

El Partido Verde en Temascalapa difundió un mensaje de condolencias firmado por su delegado, Arturo Fuentes Pineda, dirigido a la regidora, a quien llamó compañera y amiga, y a su familia. En la publicación les expresó un abrazo fraterno, deseos de fortaleza y pronta resignación, y pidió que los recuerdos y el cariño hacia Manuel Jiménez permanezcan en quienes lo conocieron.

En una imagen que acompaña el mensaje, Fuentes Pineda aseguró que la familia no está sola y que el partido estará cerca de ella, respetando su duelo.

El delegado agregó que confía en que "las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente los hechos".

Fuentes Pineda también pidió "actuar con responsabilidad, prudencia y respeto hacia la familia".