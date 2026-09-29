Huracán Polo Toca Tierra en Guaymas, Sonora, Con Lluvias Torrenciales

El huracán Polo impactó en el este de Guaymas, Sonora, hoy con fuertes vientos y lluvias torrenciales, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que Polo tocó tierra por segunda ocasión en México entre las 11:00 y 12:00 hora del centro del país, como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 150 km/h.

A las 12:00 horas, el centro de Polo se localizó en tierra a 30 kilómetros (km) al este de Guaymas y a 235 km al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur, indicó Conagua.

A la medianoche, el ciclón tocó tierra por primera vez en Baja California Sur como categoría 2 de la escala Saffir-Simpson y enseguida se degradó a categoría 1, fuerza con la que atravesó el Golfo de California rumbo a Sonora.

Se pronostica que Polo se debilite gradualmente este martes, después de ingresar a Sonora y a medida que se mueva sobre tierras sonorenses.

En la víspera, el NHC advirtió que los remanentes del fenómeno meteorológico atravesarán diagonalmente el estado de Chihuahua y los efectos llegarán hasta la frontera sur de Texas y Nuevo México, donde se emitió una alerta por fuertes vientos.

Debido al huracán, se esperan acumulados de lluvia de 101.6 a 152.4 mm, con máximos de 203.2 mm en las porciones sur y centro de Sonora para esta jornada.

"Esta lluvia puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en

áreas de terreno empinado", indicó el NHC.

Las autoridades de Protección Civil alertaron a la población ubicada en la franja que va de Guaymas hasta Huatabampito, Topolobampo y Bahía Kino, debido a las fuertes precipitaciones.

Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases en escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos. El lunes, las clases del turno vespertino fueron suspendidas en 25 municipios. Para este martes 29 y miércoles 30, las clases serán suspendidas en ambos turnos, en todos los niveles educativos de los 72 municipios.

En tanto, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo suspendió temporalmente sus servicios rutinarios y de emergencia presencial para esta jornada. La sede diplomática pidió a sus ciudadanos que se mantengan atentos a los avisos oficiales, eviten conducir mientras llueve fuerte y tomen las medidas pertinentes si viajan a Sonora. Y, de requerirlo, llamen vía telefónica (Desde México: (55) 2579-2000; Desde Estados Unidos: 011-52-(55)-2579-2000 o 301-985-8843; así como al +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444).

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón informó anoche que cerró todas sus operaciones de las 6:00 a las 8:00 horas locales, y abrirían dependiendo de la evolución de Polo. Los vuelos comerciales fueron reprogramados y se sugirió a los usuarios que consultaran con las aerolíneas.