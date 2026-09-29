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Huracán Polo Toca Tierra en Guaymas, Sonora, Con Lluvias Torrenciales

Es la segunda vez que el ciclón impacta en territorio mexicano, luego de pasar por Baja California Sur

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Marea Alta y Lluvias Intensas: Así Toca Tierra el Huracán Polo en Guaymas y Empalme

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Huracán Polo azota Guaymas, Sonora, con lluvias torrenciales. Se espera debilitamiento, pero las lluvias podrían causar inundaciones y deslizamientos. Clases suspendidas y alerta en Chihuahua y Texas.

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