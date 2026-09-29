La IA Podría Elevar la Productividad Laboral en México, Chile, Colombia y Costa Rica, Según OCDE
El organismo recomienda mejorar la infraestructura, acompañar a las empresas y formar a los trabajadores
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El organismo recomienda mejorar la infraestructura, acompañar a las empresas y formar a los trabajadores
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La inteligencia artificial (IA) podría aumentar entre 13 % y 53 % la productividad laboral en la próxima década en los países latinoamericanos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —México, Chile, Colombia y Costa Rica—, afirmó este martes su secretario general, Mathias Cormann.
La región parte de una productividad laboral por hora que equivale a apenas 38 % del promedio de los países del organismo, precisó Cormann.
"Para América Latina esta transformación llegaría en un momento oportuno", aseguró el secretario general.
Cormann recomendó a los cuatro países actuar en tres frentes en materia de IA: mejorar la infraestructura, acompañar a las empresas y formar a los trabajadores.
Sobre el primero de ellos, advirtió que esta tecnología depende de una base física y de conectividad que en la región todavía tiene rezagos.
"La inteligencia artificial requiere conectividad, capacidad computacional, centros de datos y energía fiable. Sin embargo, las suscripciones de banda ancha fija en los países latinoamericanos que forman parte de la OCDE siguen siendo cerca de un 40 % inferiores al promedio de nuestros miembros", subrayó.
Con información de EFE.
CT