La IA Podría Elevar la Productividad Laboral en México, Chile, Colombia y Costa Rica, Según OCDE

La inteligencia artificial (IA) podría aumentar entre 13 % y 53 % la productividad laboral en la próxima década en los países latinoamericanos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —México, Chile, Colombia y Costa Rica—, afirmó este martes su secretario general, Mathias Cormann.

La región parte de una productividad laboral por hora que equivale a apenas 38 % del promedio de los países del organismo, precisó Cormann.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Riesgos de la Inteligencia Artificial; los Estados del País Más Competitivos

"Para América Latina esta transformación llegaría en un momento oportuno", aseguró el secretario general.

Cormann recomendó a los cuatro países actuar en tres frentes en materia de IA: mejorar la infraestructura, acompañar a las empresas y formar a los trabajadores.

Sobre el primero de ellos, advirtió que esta tecnología depende de una base física y de conectividad que en la región todavía tiene rezagos.

"La inteligencia artificial requiere conectividad, capacidad computacional, centros de datos y energía fiable. Sin embargo, las suscripciones de banda ancha fija en los países latinoamericanos que forman parte de la OCDE siguen siendo cerca de un 40 % inferiores al promedio de nuestros miembros", subrayó.

Con información de EFE.

CT