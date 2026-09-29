Ciencia y Tecnología

La IA Podría Elevar la Productividad Laboral en México, Chile, Colombia y Costa Rica, Según OCDE

El organismo recomienda mejorar la infraestructura, acompañar a las empresas y formar a los trabajadores

La IA Podría Elevar la Productividad Laboral en México, Chile, Colombia y Costa Rica, Según OCDEFoto: AP / Archivo

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